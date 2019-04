Na half jaar ondernemen op eiland: “Eindelijk weer passage mogelijk op Boomgaard” Verkeer kan weer (gedeeltelijk) door centrum Aalter Joeri Seymortier

13 april 2019

12u30 0 Aalter De Boomgaard in het hartje van Aalter is weer open voor het verkeer. Een opluchting voor de handelaars in de buurt, die het bijna een half jaar zonder passage moesten stellen. Nu kan je van in de Boomgaardstraat weer over de Boomgaard, zo naar de Stationsstraat. “Moeilijke periode gehad, maar het resultaat mag echt gezien worden”, klinkt het.

De centrumwerken in Aalter hebben er de voorbije maanden voor gezorgd dat doorgaand verkeer door het centrum onmogelijk was. De Boomgaard is nu weer open voor verkeer, en daardoor is er weer passage mogelijk door het centrum. Van aan bakkerij Delice kan je zo de Kestelstraat in, om dan via de Vrijhofstraat en een stukje Bellemstraat naar de Boomgaardstraat te rijden. Dan kan je op het einde van de Boomgaard rechtsaf, en zo de Stationsstraat richting station in rijden.

“Eindelijk is er weer wat passage mogelijk in het centrum”, zeggen Marnix Buysse en Carline D’hertoge van wijnwinkel Quinta das Vinhas op de Boomgaard. “Het resultaat oogt mooi en we zijn echt blij met de nieuwe straat voor onze deur. Maar we moeten eerlijk zijn: het waren moeilijke maanden om te ondernemen. De moedige klanten zijn blijven komen, maar een heel deel blijft ook weg wanneer een winkel moeilijk bereikbaar is. Een handelaar heeft echt passage en parkeerplaats in de buurt nodig. De grootste ellende is achter de rug en we zijn opnieuw goed bereikbaar vanuit de Boomgaardstraat. Er zijn nieuwe parkeerplaatsen voor de deur, en honderd meter verder is er ook een gratis ondergrondse parking.”

Parkzone doortrekken

Ook Kaja Van den Abeele van kledingzaak Clo’sis op het Hof van Praet is blij dat de Boomgaard weer open is. “Voor onze deur zijn ze op 16 augustus vorig jaar al begonnen met opbreken”, zegt Kaja. “Geen cadeau voor een handelaar, maar we zijn blij dat alles achter de rug is. Het resultaat is echt mooi. De komende weken gaan ze het park van Hof van Praet nog verder doortrekken naar de zone achter het oud gemeentehuis. Vanaf nu een mooi centrum, waar het leuk winkelen is!”

Lostraat

De werken in het centrum van Aalter gaan ondertussen verder. “De aannemer blijft ons beloven dat alles tegen het bouwverlof klaar zal zijn”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Momenteel wordt vooral gewerkt in het smalle deel van de Stationsstraat en in de Lostraat. In het deel Stationsstraat tussen de Boomgaard en de Markt ligt ondertussen het grootste deel van de voetpaden. De komende week zullen de klinkers daar in de rijweg gelegd worden, en dan moet alles natuurlijk nog enkele weken uitharden. In de Lostraat is de aannemer ook volop bezig met het steken van de nieuwe rioleringen. Het verkeer kan nu perfect van uit de Brouwerijstraat, over de Markt, zo de Bellemstraat en de Boomgaardstraat in, om dan via de Boomgaard door te rijden naar de Stationsstraat. Goed dat er weer wat meer passage is in ons centrum”, beseft ook burgemeester Hoste.