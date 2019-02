Na de (nooit gebouwde) extra vleugel aan gemeentehuis: nu extra verdiep op zijvleugels? Joeri Seymortier

23 februari 2019

09u56 0 Aalter Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) uit Aalter wil een extra verdiep bouwen op de zijvleugels van het gemeentehuis, ook wel het Cremlin genoemd.

De Crem blijft dezer dagen ideeën lanceren om zijn Aalter de komende jaren uit te bouwen. Eerder lanceerde hij al dat de oude Academie in de Stationsstraat gesloopt zal worden en dat er een park en ondergrondse parking in de plaats komt. Ook een herbestemming voor het Kasteel van Poeke en het parkeervrij maken van het Boomgaardplein werden al gelanceerd. Nu is een uitbreiding van het gemeentehuis aan de beurt.

Tien jaar geleden werd al een plan gelanceerd om een extra vleugel bij te bouwen, aan het gemeentehuis in de Europalaan. Die plannen zijn echter nooit uitgevoerd. Nu wordt het idee gelanceerd om op de twee zijvleugels een extra verdieping bij te bouwen. De Crem gelooft sterk dat dit volgend jaar al zou kunnen. “Eigenlijk was die mogelijkheid voorzien in de oorspronkelijke plannen, dus het gebouw is stabiel genoeg”, klinkt de uitleg.

Afwachten of de extra verdiepingen op het Cremlin er zullen komen, of als de plannen net als die van de extra vleugel binnenkort naar de diepste kelders zullen verdwijnen.