Na centrumwerken: definitief parkeerverbod op plein voor oud gemeentehuis Joeri Seymortier

20 februari 2019

18u15 0 Aalter Na de voltooiing van de centrumwerken in Aalter komt er een totaal parkeerverbod op het plein voor het oud gemeentehuis.

Op het plein Boomgaard mag vandaag nog geparkeerd worden. Maar eenmaal de werken in Aalter-centrum eind deze zomer afgerond zullen zijn, komt er een parkeerverbod op het plein voor het oud gemeentehuis. “Een plein gebruiken om op te laten parkeren is gewoon niet meer van deze tijd”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “We gaan het plein voor het oud gemeentehuis parkeervrij maken, en dat zal een veel opener gevoel geven in het centrum. De strook voor de ING-bank wordt een groenzone. Parkeren op de Boomgaard zal wel nog kunnen in de nieuw aangelegde strook aan de Fortis-bank. We hebben aan de Boomgaard twee ondergrondse parkings, samen goed voor 200 wagens. Dan kan het toch geen probleem zijn om de 15 parkeerplaatsen op de Boomgaard te schrappen?”