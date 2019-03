Na bijna twee jaar administratieve rompslomp: Auto van molenaar Mike Ekelschot eindelijk ingeschreven Anthony Statius

20 maart 2019

17u02 0 Aalter Molenaar Mike Ekelschot van de Artemeersmolen in Poeke heeft eindelijk zijn voertuig kunnen inschrijven. “Door problemen met de Vlaamse Overheid heeft het bijna twee jaar geduurd eer ik mijn nummerplaat kreeg”, zegt Mike.

In 2017 kocht molenaar Mike Ekelschot een Russische UAZ Farmer bij UAZ België, een verdeler van AMC Tsjechië. Een jaar later mocht hij nog steeds de baan niet op en uit pure wanhoop schreef hij zelfs een brief naar koning Filip. “Ik heb lang in discussie gelegen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en later waren er ook problemen met de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)”, zegt Mike. “Mijn voertuig was eerder ingeschreven in Tsjechië, dus een herinschrijving in een andere lidstaat van de Europese Unie kon geen enkel probleem zijn. En toch bleef men maar moeilijk doen bij het Vlaams Gewest.”

Na een jaar en zeven maanden maakt de UAZ van Mike eindelijk deel uit van het Belgische repertorium van voertuigen. “Vooral dankzij de correcte manier van handelen van de Waalse tegenhanger van de Cel Homologatie Voertuigen in Vlaanderen. Dit is een totaal zinloze verspilling van tijd en geld geweest, zowel voor mij als voor de overheid”, besluit Mike.