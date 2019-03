Na bijna half jaar stilstand: eindelijk weer schot in werf aan oprittencomplex E40 Aalter Joeri Seymortier

14 maart 2019

15u52 3 Aalter Volgende week komt er eindelijk weer schot in de bouwwerf aan het nieuwe oprittencomplex van de E40 in Aalter.

Al meer dan vijf maanden is er aan de E40 in Aalter niets van bedrijvigheid te zien. Groen Aalter maakte zich tijdens de voorbije gemeenteraad zorgen. Maar er komt vanaf maandag 18 maart eindelijk weer schot in de zaak. “Alle werken zijn tot nu toe zeer vlot verlopen, maar het klopt dat de werken voor het bouwen van de fly-over wat vertraging oplopen”, zegt Sylvie Syryn van Wegen en Verkeer. “De fly-over is een heel complexe constructie met een uniek ontwerp. Op dit moment worden de werkplannen door de aannemer uitgetekend. Zodra de plannen de goedkeuring van AWV krijgen, zullen de werken op het terrein hervat worden. Concreet zal de aannemer vanaf maandag 18 maart beginnen met de voorbereidingen op de werf. Vanaf 25 maart zal men de wapening voor de fly-over beginnen plaatsen. Alle voorbereidingswerk vergt echter meer tijd dan initieel verwacht.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hote (CD&V) is blij dat er weer verder gewerkt wordt. “In heel Europa ligt er enkel in Zwitserland een fly-over zoals we die in Aalter gaan creëren”, zegt burgemeester Hoste. “Dat blijkt inderdaad moeilijker dan gedacht, en daardoor hebben de werken zowat vijf maanden stil gelegen. Normaal zou het hele afrittencomplex in april van dit jaar klaar zijn, maar dat zal niet lukken. Het wordt wellicht het einde van dit jaar vooraleer alles klaar is. Maar de eerstvolgende maanden zal er amper extra hinder zijn voor het verkeer. Laat ons eerlijk zijn: de verkeershinder rond die gigantische werken valt echt heel goed mee”, zegt Hoste nog.