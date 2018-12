Na 13 jaar nog eens eindejaarsactie Handelaars krijgen duwtje in de rug tijdens werken Joeri Seymortier

07 december 2018

16u41 8 Aalter De middenstand van Aalter organiseert na dertien jaar nog eens een eindejaarsactie. Wie de kerstinkopen bij de plaatselijke middenstand doet, kan voor 1.500 euro aan Aalterbonnen winnen. Een welkom duwtje in de rug van de handelaars, die het moeilijk hebben door de werken in het centrum.

Aalter heeft destijds met ‘Win Uw Wagen’ de populairste eindejaarsactie uit de wijde omgeving gehad, maar na 2005 werd tijdens de gezellige decembermaand niets meer georganiseerd. Maar nu slaan Unizo en het gemeentebestuur toch weer de handen in elkaar voor een actie die de handelaar zelf geen halve eurocent kost.

“Nog heel de maand december kan je stempels sparen bij alle ondernemers in Lotenhulle, Bellem, Poeke, Maria-Aalter, Aalter-Brug en het centrum van Aalter”, vertelt ondervoorzitter Nicolaï Caryn van Unizo Aalter. “Het systeem is heel eenvoudig: wanneer je bij een handelaar in Aalter iets koopt, krijg je een stempel op een kaart. Met vier stempels heb je al een volle kaart en maak je automatisch kans op de prijzenpot. Daarin zit voor 1.500 euro aan Aalterbonnen. Dat is de waardebon die enkel bij de Aalterse middenstand kan worden gebruikt. De bonnen worden geschonken door de gemeente, waardoor de handelaar niets van kosten heeft aan deze actie. Iedereen wint, dus.”

Stimulans

De handelaars in Aalter zijn al langer vragende partij voor een actie tijdens de kerstperiode. “Zeker in het centrum van Aalter hebben de handelaars het niet gemakkelijk door de wegenwerken. Deze spaaractie is een stimulans om de mensen toch naar de plaatselijke handelaar te krijgen. Hopelijk kan onze actie de komende jaren alleen maar groeien”, klinkt het.

Win uw Wagen

Aalter heeft al dertien jaar geen eindejaarsactie meer, maar toch heeft de gemeente een rijke geschiedenis. “Wie herinnert zich de actie ‘Win uw Wagen’ niet meer?”, zegt schepen van Middenstand Philippe Verleyen (CD&V). “Van de jaren zestig tot de jaren negentig was die actie enorm populair. Je kon effectief een nieuwe auto winnen. Een jaar zijn er zelfs eens vijf Skoda’s verloot. De actie was in de beginjaren echt vernieuwend en werd in heel wat gemeenten gekopieerd. Maar twintig jaar geleden doofde ook dat succes uit. We hebben nadien nog wel een actie gehouden rond shoppen in eigen gemeente, maar een echte eindejaarsactie is ondertussen geleden van 2005. Goed dat dit terug is.”

Huis van Kerstman

Aalter maakt zich ook op voor het grote kerstweekend van 20 tot 23 december. Dat er dan een Kerstdorp op de Markt staat, is al geweten. Het Hof van Praet wordt op zondag 23 december aangekleed met een gezellige kerstmarkt en op de Boomgaard komt het ‘Huis van de Kerstman’. De Kerstman, de Kerstvrouw en een muziekbandje, zullen op zaterdagnamiddag 22 december ook langsgaan bij de handelaars.