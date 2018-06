N-VA wacht niet op De Crem 05 juni 2018

03u05 0 Aalter Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter laat nog niet in zijn kaarten kijken voor zijn lijstvorming voor 14 oktober, maar kartelpartner N-VA lanceert wel de eerste kandidaten.

De Crem wil naar eigen zeggen nog een paar weken wachten om te vertellen met welke manschappen hij naar de verkiezingen voor de fusiegemeente van Aalter en Knesselare trekt. Buiten het feit dat hij lijsttrekker wordt, is er over de hele lijst nog helemaal niets geweten. Ook al zijn we al op ruim vier maanden van de verkiezingen.





Kartelpartner N-VA wil aan de campagne beginnen en wacht niet op De Crem. N-VA schuift nu al zeker vijf kandidaten naar voor, maar er volgen er nog.





Huidig OCMW-voorzitter Luc De Meyer en voorzitter Sofie Vermeersch zullen zeker op de lijst staan.





N-VA Aalter-Knesselare lanceert ook al drie nieuwe namen: Michael Ally (19) uit Poeke, huidig OCMW-raadslid Jelle Tillieu (36) uit Aalter en ook nieuwkomer Christoph Mouton (39) uit Knesselare zijn al zeker kandidaat.





(JSA)