N-VA kondigt schepenwissel aan: Michael Ally (20) neemt halfweg over van Luc De Meyer (67) Joeri Seymortier

08 december 2018

11u33 0 Aalter De nieuwe bestuursploeg van Aalter moet nog starten, maar N-VA kondigt nu al een schepenwissel aan voor halfweg de legislatuur.

Huidig OCMW-voorzitter Luc De Meyer (67) zal voor N-VA starten als schepen in het college van de nieuwe fusiegemeente Aalter. Halfweg de legislatuur, binnen zowat drie jaar, zal Michael Ally (20) de fakkel overnemen. De piepjonge Ally haalde in oktober uit het niets een ijzersterke score van 1.198 voorkeurstemmen, en behaalde daarmee de beste score van alle kandidaten van N-VA.

Eigenlijk had Ally dus het recht om meteen in het schepencollege te komen, maar N-VA Aalter kiest eerst nog voor de ervaring van Luc De Meyer. “Ik wil eerst mijn studies afronden en ervaring opdoen in de gemeenteraad”, zegt Michael Ally. “Na mijn studies zal ik me voluit inzetten voor het schepenmandaat dat ik van mijn partij, het kartel, en van de kiezer kreeg.”

Zowel Luc De Meyer als Michael Ally wonen in Poeke. De vader van De Meyer en de grootvader van Ally waren in de jaren zestig zelfs samen schepen in Lotenhulle. “Dat maakt het des te specialer om de fakkel van Luc te mogen overnemen”, zegt Michael Ally nog.

Ondertussen is het bij N-VA Aalter verdacht stil rond voorzitter Sofie Vermeersch. Zij zou de komende dagen communiceren over haar politieke toekomst.