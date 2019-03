Moeder en dochter verhuizen: Boetiek Liliane wordt 3x zo groot Joeri Seymortier

01 maart 2019

08u33 0 Aalter Boetiek Liliane uit de Stationsstraat in Aalter is verhuisd naar het pand op het gelijkvloers van het splinternieuwe appartement op de hoek van de Boomgaard.

Moeder en dochter zitten nog enkele maanden verstopt achter de stellingen van het nieuwbouwappartement, maar de nieuwe Boetiek Liliane is open. Liliane De Baets startte de winkel in 1991, en ondertussen zit ook dochter Lies De Spiegeleire in de zaak. “We zijn gestart in de Brouwerijstraat, en drie jaar later naar de trechter van de Stationsstraat verhuisd”, zeggen Liliane en Lies. “We zijn eigenlijk begonnen als een echte volslankboetiek, omdat dames met een maatje meer moeilijk aan mooie kledij geraakten. Ondertussen gaan we wat breder en hebben we kledij van maatje 42 tot 56. De nieuwe winkel is drie keer zo groot, en ook het assortiment is uitgebreid.”

Dit weekend is er open deur, ook op zondag. Je kan er langs van 9.30 tot 12 uur, en van 13.30 tot 18 uur.