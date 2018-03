Minderjarigen kopen (bijna) overal alcohol DRANK HALEN ALS JONGERE? HET KAN IN 14 VAN DE 15 WINKELS JOERI SEYMORTIER

09 maart 2018

02u47 0 Aalter In 14 van de 15 geteste winkels in Aalter en Knesselare kan een minderjarige zonder enig probleem alcohol kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van Drugpunt Smak in de twee gemeenten. De kassamedewerkers van de winkels hebben intussen een opleiding gekregen. Een nieuwe test volgt.

Wie jonger is dan 16 jaar mag in een winkel geen bier kopen, en wie jonger is dan 18 jaar krijgt normaal nergens sterke drank mee naar huis. Drugpunt Smak liet dat testen in vijftien warenhuizen, buurtwinkels en nachtwinkels in Aalter en Knesselare. Ze stuurden een jongere van 15 jaar om bier en een jongere van 17 jaar om sterke drank. Opvallend: in veertien van de vijftien gevallen passeerden die jongeren zonder probleem de kassa.





Geen geld op zak

"In totaal werd er veertien keer een potentiële aankoop van alcohol door jongeren geregistreerd", zegt Joachim De Paepe van Drugpunt Smak. "Slechts één winkel weigerde de aankoop en leeft de wetgeving dus correct na. In amper twee winkels was een leeftijdsaanduiding terug te vinden rond de verkoop van alcohol aan jongeren. In vier winkels vroeg de kassabediende effectief naar de leeftijd van de jongere. Maar in drie van die vier gevallen werd de alcohol toch nog verkocht. Het onderzoek is professioneel gebeurd door het Vlaams Expertisecentrum Alcohol. Er werden jongeren de baan op gestuurd die er effectief hun leeftijd uit zagen, en niet ouder. Omdat de jongeren de alcohol niet mogen kopen, werd aan de kassa gezegd dat ze geen geld genoeg op zak hadden, en lieten ze de alcohol staan in de winkel. Een opmerkelijke anekdote: in één geval was er zelfs een volwassene die aanbood om de alcohol voor hem te betalen. Blijkbaar vinden heel wat mensen het niet eens erg dat minderjarigen alcohol kopen."





Groepsdruk

Aalter en Knesselare willen niet met de vinger wijzen naar de winkels of de kassabedienden. "Het is niet gemakkelijk om een stoere jongere te vragen hoe oud die is of om die alcohol te weigeren", beseft ook De Paepe. "In het onderzoek was de jongere dan nog alleen. Als ze in groep aan je kassa staan, is de druk nog groter. We willen sensibiliseren. Dat iedereen beseft dat alcohol verkopen aan minderjarigen niet kan."





De twee gemeenten nemen maatregelen. "We hadden een gesprek met de detailhandel", zegt schepen Hedeli Sassi (Groep 9910) van Knesselare. "De kassamedewerkers hebben nu een vorming over de alcoholwetgeving gekregen. En er werden stickers bezorgd aan de handelaars waarmee ze de minimumleeftijd kunnen aangeven. Dit jaar volgt er nieuw gelijkaardig onderzoek, om te zien of de acties resultaat hebben", zegt Sassi nog.