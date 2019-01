Mieke Vertriest nu ook officieel onafhankelijk gemeenteraadslid Joeri Seymortier

28 januari 2019

09u05 0 Aalter Mieke Vertriest zetelt vanaf nu ook officieel als onafhankelijk gemeenteraadslid in Aalter. Ze scheurt zich af van Open Vld Plus.

Mieke Vertriest maakte in oktober haar politiek debuut op de tweede plaats van Open Vld Plus Aalter, als verruimingskandidaat zonder blauwe partijkaart. Lijsttrekker Vic De Jaegher en ook Mieke Vertriest geraakten verkozen, maar na de verkiezingen begon een interne strijd over de onkosten van de campagne. Nog voor de start van de legislatuur kondigde Mieke Vertriest in onze krant aan dat ze zich zou afscheuren van Open Vld Plus, en als onafhankelijke zou zetelen in de gemeenteraad.

Tijdens de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur stond haar beslissing op de agenda van de gemeenteraad. Als onafhankelijke heeft ze nu een eigen fractie. Pieter De Crem (CD&V) kon het niet laten om de situatie op de korrel te nemen, en feliciteerde Vertriest met haar eigen fractie. “En ook gefeliciteerd met je keuze”, voegde De Crem er fijntjes aan toe.