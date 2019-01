Mieke Schauvliege (46) krijgt groene loper richting Vlaams Parlement: “Er is al een Schauvliege die veel spreekt over het klimaat. Ik wil de Schauvliege zijn die er effectief iets aan doet.” Joeri Seymortier

26 januari 2019

20u50 0 Aalter Mieke Schauvliege (46), fractieleider voor Groen in Aalter, krijgt op 26 mei de tweede plaats bij Groen op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement.

Dat Groen er voor kiest om Mieke Schauvliege op twee te zetten is niet onlogisch. Al twee verkiezingen op rij haalt haar partij in Aalter twintig procent van de stemmen. Een topscore die nu door de partij beloond wordt. Vanop de tweede plaats is ze praktisch zeker van een zitje in Brussel. Huidig fractieleider Björn Rzoska staat op de eerste plaats.

Mieke Schauvliege is al sinds 2000 gemeenteraadslid in Aalter. Ze is bio-ingenieur van opleiding en is nu directeur van de groendienst bij de stad Gent, waar ze de leiding heeft over 350 medewerkers. “We voeren al jarenlang een stevige, constructieve en kritische oppositie in Aalter”, zegt Mieke Schauvliege . “Waarom ik nu de stap wil zetten naar het Vlaams Parlement? Heel duidelijk: natuur, klimaat en milieu zijn de thema’s die me heel nauw aan het hart liggen. De aandacht voor klimaat is nooit groter geweest dan nu. Alle partijen hebben er de mond van vol. Dat is goed, maar wij zijn doeners. Het is belangrijk om de klimaataandacht ook om te zetten in concrete acties. En daar wil ik mijn schouders onder zetten, nu ook vanuit het Vlaams parlement. Er is al een Schauvliege die veel spreekt over het klimaat. Ik wil de Schauvliege zijn die er ook effectief iets aan doet.”

Mieke Schauvliege staat op de Vlaamse lijst en is zo in Aalter geen rechtstreekse concurrent van Pieter De Crem. Hij zal de federale Kamerlijst trekken.