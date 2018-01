Meetjeslandse N-VA'ers klinken 19 januari 2018

02u27 0

Alle Meetjeslandse afdelingen van N-VA komen op zondag 21 januari bijeen voor een nieuwjaarsreceptie. Die wordt gehouden vanaf 10 uur in het Sock in de Molenstraat in Kaprijke. Vlaams parlementslid Peter Persyn komt spreken over 'een onbezorgde oude dag'. Ook burgemeester Huub Broers van Voeren komt langs. (JSA)