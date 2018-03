Meetjeslands oorlogserfgoed gebundeld 30 maart 2018

Aalter Het oorlogserfgoed van het Meetjesland is voortaan gebundeld op een nieuwe website: www.meetjes.land.

Dit jaar wordt in heel wat gemeenten in het Meetjesland een herdenkingsjaar, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. "Na de Eerste Wereldoorlog richtten heel wat gemeenten in onze regio een monument of gedenkteken op ter ere van de gesneuvelde inwoners, of als herinnering aan een bepaalde veldslag", zegt Sebastiaan De Coninck van Comeet. "De monumenten en herdenkingstekens vertellen bovenal iets over de lokale gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die pareltjes willen we dit jaar extra in de kijker zetten. Op de website www.meetjes.land/eerstewereldoorlog vind je een volledig overzicht van deze stille getuigen aan de Eerste Wereldoorlog."





Maar er is meer. De Hollandstellung is een verdedigingslinie uit WOI die loopt van Knokke tot Vrasene, en bestaat uit meer dan 400 bunkers. In het Meetjesland loopt de linie door Maldegem, Eeklo, Lembeke, Oosteeklo en Ertvelde. In het Meetjesland zijn er vandaag zo'n honderd bunkers te vinden. Je vindt een overzicht op www.meetjes.land/hollandstellung.





"De website www.meetjes.land geeft een overzicht van interessante locaties in het Meetjesland en werkt als een erfgoed-gps: surf met je smartphone naar de website en je ziet meteen de dichtstbijzijnde locatie. De website bevat meer dan 500 locaties, met meer informatie en beeldmateriaal", zegt De Coninck nog. (JSA)