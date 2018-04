Meetjesland viert 100 dagen feest op 30 evenementen 26 april 2018

02u49 0 Aalter Het Meetjesland viert komende zomer maar liefst honderd dagen feest, op dertig verschillende evenementen.

Toerisme Meetjesland heeft de nieuwe zomerkalender 'Uit in het Meetjesland 2018' voorgesteld. "Nooit eerder was er zoveel te doen in één zomer", zegt voorzitter Rita De Coninck. "Wie deze zomer niet op reis gaat, is in onze regio goed voor zeker honderd dagen feest. We hebben alle organisatoren de kans gegeven, zich te bundelen in één brochure. Voor het eerst hebben we dertig deelnemende organisatoren. Die gezamenlijke promotie is een meerwaarde."





Gezinszoektocht

De zomer van het Meetjesland begint op 5 en 6 mei met het Stoomtreinfestival in Maldegem, en loopt tot en met 29 oktober. Meest opvallende organisatie in de brochure is 'Eeklo gezien? Eeklo gevonden!'. "De jaarlijkse gezinszoektocht van Gezinssport Vlaanderen, een afdeling van de Gezinsbond, komt dit jaar naar Eeklo", zegt Rita De Coninck. "We verwachten daardoor alleen al zesduizend deelnemers van over heel Vlaanderen in Eeklo en het Meetjesland. Ook de honderdste verjaardag van de bevrijding staat centraal, want ook daar wordt de komende maanden heel wat rond georganiseerd in onze streek."





Wat er deze zomer allemaal te beleven valt in het Meetjesland, kan je vinden in de nieuwe brochure die op 10.000 exemplaren gedrukt werd. Vanaf nu te vinden in alle openbare gebouwen van de Meetjeslandse gemeenten, en op www.toerismemeetjesland.be





(JSA)