Meetjesland opent eerste toeristisch winkeltje 28 juni 2018

02u40 0 Aalter Het infokantoor van Toerisme Meetjesland heeft op de Huys- manhoeve in Eeklo een eerste toeristisch winkeltje geopend.

Toerisme Meetjesland neemt vanaf nu de hele benedenverdieping van de hoevewoning in beslag. In de 'beste kamer' van de oude hoeve is nu een winkeltje geopend met toeristische producten en streekproducten van het Meetjesland. "We stappen af van de traditionele balie en de rekken vol foldertjes", zegt Bart Van Damme van Toerisme Meetjesland. "We hebben in ons infokantoor nu een soort winkeltje. Natuurlijk vind je er nog altijd de toeristische folders, fietsroutes en brochures. Maar je kan er ook heel wat streekproducten kopen, zoals appelwijn uit Maldegem, boeken over Roger De Vlaeminck, honing die in het Meetjesland gemaakt is of Augustijn uit Ertvelde."





In de oude broodkelder is nu een televisiehoekje gemaakt waar bezoekers kunnen kiezen uit vijf films over de Huysmanhoeve of het Meetjesland. "Vorig jaar hadden we in ons toeristisch infokantoor op de Huysmanhoeve 5.600 bezoekers over de vloer", zegt regiocoördinator Erik Hennes. "Dat was een recordjaar. Zoals de cijfers vandaag al zijn, zullen we daar dit jaar weer overgaan. Sinds onze verhuizing van het oude vredegerecht naar de Huysmanhoeve is ons bezoekersaantal verdubbeld", zegt Erik Hennes nog.





(JSA)