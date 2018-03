Meetjesland krijgt eigen internetradio WIT KONIJN BIEDT ALTERNATIEF VOOR COMMERCIËLE STATIONS JOERI SEYMORTIER

31 maart 2018

03u20 0 Aalter Het Meetjesland krijgt vanaf maandag zijn eigen internetradio: Wit Konijn. Een tiental muziekliefhebbers uit het Meetjesland wil een alternatief bieden aan de vaak commerciële muziek die vandaag op de gewone radiozenders te horen is. En ook plaatselijk talent steunen.

Het idee van Wit Konijn kwam oorspronkelijk uit het brein van Jean-Paul De Brabander en Peter Cousaert die zich aan een gezellige toog druk maakten op wat ze op de gewone radiozenders horen van muziek. En wie zijn muzieksmaak niet meer op de populaire zenders hoort, stampt dan maar een eigen radiostation uit de grond. Wit Konijn zal bij de start elke dag minstens een uur uitzenden, om 20 uur 's avonds.





"Een groep muzikale verslaafden lanceert met Wit Konijn een nieuwe Meetjeslandse internetradio", zegt Bart De Muynck. "Die datum is geen grap, maar Pasen is nu eenmaal het moment waarop konijnen ter wereld komen. We zenden elke dag minimaal één uur uit, telkens om 20 uur. Dat lijkt ons het beste uur, omdat de meeste mensen dan thuis zijn en de dagtaak erop zit. Muzikaal schiet Wit Konijn alle kanten op: van black metal en shoegaze, tot jazz en deep house. Heel veel muziek die je vandaag op de radio niet meer hoort. Ons station wil ook extra aandacht voor plaatselijke bands. We hebben nu al een tiental dj's die programma's zullen maken. Dat betekent grasduinen in de eigen platenkasten, dat vinyl achter elkaar plakken in een vlotte radioshow, en er wat praatjes tussen maken. Intussen doen ze niets anders verkeerd", lacht De Muynck.





Fuif

De internetradio begint op maandag 2 april uit te zenden, maar op paaszondag 1 april wordt al een startevent gehouden in De Kring, Patronagiestraat 5 in thuisbasis Waarschoot. Vanaf 20 uur is er daar de presentatie van de programma's, met korte dj-sets van de stemmen achter Wit Konijn. Om 22.30 uur begint de Wit Konijn-fuif. De toegang tot de fuif is gratis, maar een vrije bijdrage voor het nieuwe project is welkom.





Vast schema

Op maandag 2 april om 20 uur wordt dan het startschot gegeven. Vanaf dan wordt met een vast schema gewerkt.. Op maandag hoor je Mantra met Lieven Van Hijfte en Kaat Heene. Zij gaan voor alternatieve rock, pop, punk, funk, folk en een streepje metal en garagerock. Op dinsdag staat De Pankraker met Peter Cousaert garant voor uitzinnige metal. Woensdag luister je naar The Whip met Jean-Paul De Brabander. Donderdag presenteert Pablo Smet Wunderkammer, wat omschreven wordt als het curieuze geluidenkabinet. Op vrijdag wisselen Kristof De Bal en Tom D'hooge de ene week af met Tom Dauw de andere week. De zaterdagen zijn voor Bart Van Damme en Bart De Muynck. Op zondag wisselen Vanessa de Bal en Tim Bekaert mekaar af.





Voor meer informatie over de nieuwe internetradio kan je surfen naar: www.witkonijn.be.