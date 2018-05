Meetjesland Cafés zijn toeristische infopunten 28 mei 2018

02u33 0 Aalter De elf Meetjesland Cafés in onze regio hebben allemaal hun erkenning als Toeristisch Infopunt van het Meetjesland gekregen.

Waar vind je als toerist beter de nodige informatie dan op café? Het Meetjesland heeft een samenwerking tussen ondertussen elf cafés in verschillende gemeenten, die de regio al enkele jaren samen promoten en ook samen activiteiten organiseren. Die zogenaamde Meetjesland Cafés zijn nu ook effectief toeristische infopunten. Het groene bordje met de letter 'i' werd feestelijk aan elke gevel gehangen.





De cafébazen krijgen de erkenning niet zomaar en hebben een intense opleiding gevolgd. Er was een schriftelijke proef en er volgt constant evaluatie. "Met de gemeentelijke infopunten erbij heeft het Meetjesland op deze manier een netwerk van maar liefst 23 infopunten voor toeristen", zegt Bart Van Damme van Toerisme Meetjesland. "Na de zomer wordt bekeken in hoeverre we tegen het volgend toeristisch seizoen nieuwe infopunten kunnen bijmaken", zegt Bart Van Damme.





"Het is de bedoeling dat nieuwe infopunten minstens een vergelijkbaar parcours afleggen, en die erkenning dus niet zomaar krijgen. Cruciaal daarbij is het 'gluren bij de buren', een schriftelijke proef met gezamenlijke evaluatie, de opleiding Meetjesland en het partnership met Toerisme Oost-Vlaanderen", aldus Bart Van Damme van Toerisme Meetjesland. (JSA)