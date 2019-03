Meat&More deelt 38.000 euro uit aan 19 goede doelen Joeri Seymortier

10u39 0 Aalter Meat&More in Aalter, de koepel boven Buurtslagers en Bon’Ap, heeft maar liefst 38.000 euro uitgedeeld aan 19 goede doelen.

Meat&More opende een nieuwe productiehal en maakte daar meteen een feestweekend van. Er werden ook goede doelen gezocht die elk 2.000 euro zouden krijgen. De personeelsleden mochten voorstellen indienen. Bedoeling was om tien goede doelen te vinden, maar het zijn er uiteindelijk 19 geworden. Zaakvoerder Geert Ally en minister Pieter De Crem deelden de cheques uit aan onder andere Make a Wish, Een hart voor ALS, Rode Kruis Vlaanderen, Boven de Wolken, Kinderkankerfonds, vzw Toverstafje en Think Pink.