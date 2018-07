Maurice (93) en Irma (90) vieren 70 jaar liefde 31 juli 2018

02u33 0 Aalter Maurice Buysse (93) en Irma Van Parys (90) hebben hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het platina koppel woont nog in hun huisje in de Eendekooi in Aalter. Ze denken met plezier terug aan hun huwelijksdag van zeventig jaar geleden. "Ik herinner me nog dat we toen met de taxi naar de kerk gebracht werden", vertelt Irma. "Daarna moesten we wel te voet weer naar huis voor het feest. Dat was bij ons thuis, en er moest zelfs een kast uitgebroken worden om iedereen een plaatsje te kunnen geven. Onderweg van de kerk naar huis werd ook nog in wat cafeetjes gestopt om een glas te drinken. Op het feest hadden we een accordeonist, die zelfs op een stoel op de tafel ging gaan zitten. Ik weet nog dat we lang gefeest hebben, maar dat de huwelijksnacht niet zo lang geduurd heeft. We moesten de dag nadien vroeg op, want ook als pasgetrouwd koppel mochten we de zondagmis niet missen."





Maurice en Irma leerden elkaar kennen in 1944, op een feest dat gehouden werd omdat er een soldaat terugkeerde uit Duitsland. Ze hebben één dochter, Rita Buysse. De kleinkinderen zijn Peter, Petra en Sandra De Smet. Ze zijn supertrots op de twee achterkleinkinderen Ina en Tanisa. Het koppel heeft veel gekaart, maar nu kijken ze vooral graag televisie. Ze volgen zo het voetbal en de koers nog altijd op de voet. (JSA)