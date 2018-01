Markt nog tot eind deze maand op Aard 02u40 0

De terugkeer van de wekelijkse markt naar de Markt in Aalter wordt nog maar eens uitgesteld. De wekelijkse woensdagmarkt blijft al zeker tot en met woensdag 31 januari op de Aard. Dat is de parking voor hotel Orchidee. Ook vandaag kan je daar terecht.





De wekelijkse markt moet verhuizen voor de werken aan de nutsleidingen in het centrum. Eerst zou dat maar drie weken zijn, maar al snel werd dat verlengd tot eind december. Maar nu wordt het al eind januari. "Dan zouden de werken aan de nutsleidingen voorbij moeten zijn en keert de wekelijkse markt terug naar de oorspronkelijke stek van de Markt", klinkt het bij de gemeente. (JSA)