Markt Aalter krijgt nieuwe visbistro Joeri Seymortier

25 januari 2019

11u49 0 Aalter De Markt van Aalter krijgt er half februari een nieuwe visbistro bij. Het restaurant komt in het pand van Markt 9.

Heidi Vanderwal (45) is afkomstig uit Aalter, heeft jaren aan zee gewoond, en keert nu terug naar Aalter met het beste wat de zee te bieden heeft. Het restaurant komt in het leegstaande pand tussen Bar-Z en het Brouwershuys. “We zijn volop aan het inrichten en hopen rond 15 februari te kunnen openen”, zegt Heidi Vanderwal. “Wij willen een bistro die heel toegankelijk is, en leggen de nadruk op dagverse visgerechten. Natuurlijk zijn er alternatieven voor mensen die geen vis lusten. Ik ga zelf achter het fornuis staan.”

Met komst van de visbistro is de horeca op de Markt weer compleet. Ook café Chapiteau plant in februari verbouwingswerken.