Man (55) die ex en kinderen stalkt, riskeert in beroep ook 30 maanden cel Jeffrey Dujardin

25 maart 2019

Een 55-jarige man uit Knesselare bij Aalter stond in het Gentse hof van beroep terecht voor belaging. Anderhalf jaar lang viel hij zijn ex en kinderen lastig. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot 30 maanden cel.

De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd al meerdere keren veroordeeld voor belaging. Zijn advocaat Kris Vincke vroeg in het hof een werkstraf. “Maak zijn leven niet kapot, geef hem nog een laatste kans”, pleitte de advocaat.

De procureur-generaal vroeg de bevestiging van de straf in eerste aanleg. Uitspraak op 30 april.