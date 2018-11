Majoly (26) mag naar NRJ Music Awards in Cannes Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 1

Majoly De Wilde (26) uit de Vrijhofstraat in Aalter mag vrijdag het vliegtuig op naar Cannes, om daar de NRJ Music Awards bij te wonen.

Majoly is de Vlaamse winnaar van het spel dat NRJ in heel wat landen speelde. Zaterdagavond worden in Cannes de NRJ Music Awards uitgereikt, en elk land stuurt één luisteraar met partner. “We mogen de show bijwonen, met wereldsterren als Muse, Dua Lipa, Shawn Mendes, Black Eyed Peas en David Guetta”, zegt Majoly. “Vrijdag nemen we het vliegtuig, en pas maandagmiddag komen we terug. NRJ heeft echt voor alles gezorgd: de vlucht, het hotel, eten en exclusieve tickets voor de show. Mijn vriend mag mee en is minstens even enthousiast. Mijn radio blijft alvast op NRJ staan. Mij hoor je niet klagen”, lacht Majoly nog.