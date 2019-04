Maatregelen tegen overstromingen Lostraat en Loveld Joeri Seymortier

09 april 2019

Aalter neemt maatregelen om in de toekomst overstromingen tegen te gaan in de buurt van het Loveld en de Lostraat.

Tijdens de grote wateroverlast van vorig jaar was die regio het zwaarst getroffen. Toen het gestopt was met regenen, kwam al het regenwater een half uur later naar de buurt van Lostraat en Loveld gestroomd. Alle straten stonden daar blank. “We gaan in eerste instantie het tracé van de Ketelbeek wat aanpassen, zodat het water vlotter kan wegstromen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Ook de bufferbekkens aan het nieuwe oprittencomplex van de E40 zijn zeker een stap in de goede richting. In het complex zitten nu al twee waterbekkens van zowat 4.000 tot 5.000 kubieke meter. Rechts van de afrit Gent gaan we als gemeente ook nog eens een eigen bufferbekken van 10.000 kubieke meter water aanleggen. Tegen extreme weersomstandigheden kan je je nooit volledig wapenen, maar al deze maatregelen zouden de situatie in de buurt van Loveld en Lostraat zeker moeten verbeteren.”