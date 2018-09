Lopen door statige gebouwen Joeri Seymortier

04 september 2018

09u16 5 Aalter Aalter organiseert op zondag 9 september, op Open Monumentendag, de tweede editie van de Aalterse Monumentenloop.

Wie zondag wil meelopen, kan inschrijven tot en met vrijdag 7 september. “Onder de noemer Inside Aalter werd door een werkgroep een parcours van zeven kilometer uitgestippeld, dat dwars door bekende Aalterse gebouwen loopt”, zegt schepen Martine Bergez (CD&V). “De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar De Warmste Week van Studio Brussel.”

Het parcours is er voor lopers, maar ook voor wandelaars. Start en finish aan het Sportpark in de Lindestraat. Lopers kunnen elk kwartier starten, tussen 9.30 en 10.45 uur. Het tijdsslot van 11 uur is voorbehouden voor de wandelaars.

Deelnemers betalen 10 euro voor het goede doel. Inschrijven op www.aalter.be of 09/325.22.00.