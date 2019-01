Loopvrienden willen mensen warm maken voor lange afstanden Joeri Seymortier

10 januari 2019

14u08 0 Aalter Aalter is een nieuwe sportvereniging rijker: de vzw Marathon and More Belgium. Bedoeling is het lopen te promoten, met de lange afstanden in het bijzonder.

Joeri Schepers, de man achter onder andere de ‘6 uren van Aalter’ lanceerde vorig jaar een oproep om mensen te vinden die een nieuwe loopclub willen mee oprichten. “Onze nieuwe vzw Marathon and More, of kortweg M&M, is nu een feit”, zegt voorzitter Joeri Schepers. “Wij willen samen met lopers uit heel Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen de loopsport promoten, met speciale aandacht voor de langere afstanden. Op 19 januari is er in Aalter al de jubileumeditie van de Running Center Bostrails. Er kunnen honderd lopers meer inschrijven dan vorig jaar. Voor wie dit jaar wil trainen voor een marathon, is er vanaf april een nieuwe start-2-marathon. Kers op de taart wordt een nieuwe wedstrijd in december.”

Meer info vind je op de Facebookpagina van Marathon and More Belgium.