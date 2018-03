Lodorp 3 dagen dicht 29 maart 2018

De straat Lodorp in Lotenhulle bij Aalter moet volgende week drie dagen dicht. Er wordt een woning gesloopt, en daardoor is verkeer niet mogelijk. Lodorp wordt afgesloten van dinsdag 3 april tot en met donderdag 5 april. Enkel plaatselijk verkeer mag er die dagen in. Lodorp wordt afgesloten tussen de Heirstraat en de Achterstraat. Info: www.aalter.be. (JSA)