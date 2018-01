Limburgse komedie 02u52 0

Op donderdag 18 januari om 20 uur kan je in het keldertheater van het gemeentehuis van Aalter naar een Limburgse comedyavond. De humor komt van Jan Linssen, Lev Vanorbeek, Yannick Noben en Frans Pelgrims. Je vindt het gemeentehuis in de Europalaan 22. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Info: www.comedy-tryout-aalter.be. (JSA)