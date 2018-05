Lichtgewond na mislukt inhaalmanoeuvre 30 mei 2018

Een bestuurder is gisteren rond 12.45 uur langs de de Tieltsesteenweg in Aalter in de graskant beland nadat hij een inhaalmanoeuvre verkeerd inschatte. De bestuurder reed achter een vrachtwagen in de richting van Tielt en begon die links in te halen. Tijdens het manoeuvre merkte hij dat het tot een aanrijding zou komen met een tegenligger, waardoor hij te vroeg weer naar de rechterstrook invoegde. De bestuurder raakte de vrachtwagen en verloor de controle over zijn stuur, waarna hij links in het gras terecht kwam. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht. (WSG)