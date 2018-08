Lichte truck gekanteld aan werkzaamheden E40 29 augustus 2018

Een lichte vrachtwagen is gisterochtend gekanteld op de E40 in Aalter in de richting van de kust. Zowel de chauffeur als zijn dochter raakte niet gewond. Het is het tweede zware ongeval in een maand tijd.





Maar liefst vier uur lang was de E40 in de richting van Oostende grotendeels versperd na opnieuw een zwaar verkeersongeval aan de werken. Rond 4 uur merkte een Litouwse chauffeur de wegversmalling te laat op. De man knalde met zijn lichte vrachtwagen vol op de betonblokken. Door de crash belandde het voertuig op zijn zijkant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen, maar de brandweer hoefde de chauffeur en zijn dochter niet te bevrijden. Beide inzittenden bleven ongedeerd en hoefden niet naar het ziekenhuis voor verzorging. Takeldienst D&S liet een kraan aanrukken om de lichte vrachtwagen weer op z'n wielen te krijgen. Uiteindelijk duurde het tot 8 uur deze morgen vooraleer de rijbaan volledig vrij was.





Het ongeval doet sterk terugdenken aan een soortgelijk accident van bijna een maand geleden. In de nacht van 24 op 25 juli crashte er een bus met Nederlandse, Britse, Ierse, Afghaanse en Sierra Leonese reizigers. 21 passagiers raakten toen gewond. Ook toen had de buschauffeur de wegversmalling aan de wegwerkzaamheden niet of te laat opgemerkt, waardoor zijn bus kantelde. Nochtans staan er borden die aangeven dat je snelheid moet minderen door de werken. (JEW)