Liberalen lanceren verruimingslijst voor fusie MIEKE VERTRIEST EN DAVID GEENS ZIJN EERSTE OPVALLENDE KANDIDATEN JOERI SEYMORTIER

14 augustus 2018

02u40 0 Aalter De liberalen van Open Vld in Aalter en Knesselare gaan voor het eerst met een verruimingslijst naar de verkiezingen. Lijsttrekker Vic De Jaegher lanceert meteen twee verruimingskandidaten die aan de ribben plakken: Mieke Vertriest uit Aalter en David Geens uit Knesselare. Ze willen een lijst in de stijl van Macron in Frankrijk.

Zes jaar geleden kwam Open Vld in Aalter maar de laatste weken voor de verkiezingen met een lijst op de proppen, en dat resulteerde in net geen tien procent van de stemmen, en één zetel in de gemeenteraad. Even leek het er naar uit dat het kartel CD&V en N-VA van Pieter De Crem in Aalter en Knesselare enkel concurrentie zou krijgen van Groen, maar de verruimingslijst van de liberalen schudt de kaarten nu helemaal anders.





Inspiratie bij Macron

"Nu we verenigd worden met onze nieuwe buren van Knesselare en Ursel is het belangrijk om een gezamenlijk beleid te voeren", zegt lijsttrekker Vic De Jaegher (54), de voorzitter van Open Vld in Aalter-Knesselare. "Daarom willen we bij Open Vld Plus Aalter een evenwichtige lijst met kandidaten uit alle deelgemeenten. We kiezen voor kandidaten uit onze liberale partij, aangevuld met onafhankelijken. Wij noemen het een lokaal, positief project geïnspireerd op Emmanuel Macron, de Franse president. Het wordt liberaal, sociaal, gedurfd en met ambitie. Met mensen die onmogelijke dingen dromen, die kunnen falen en slagen, maar in elk geval mensen die ambitie hebben."





Enkel de top drie van de lijst wordt nu bekendgemaakt. Mieke Vertriest (49) uit Aalter staat op twee. Zij is voorzitter van de Raad Lokale Economie in Aalter, maar nieuw in de gemeentepolitiek. Ze komt op als verruimer en onafhankelijk kandidaat. "Ik heb mij ingezet voor de Aalterse ondernemers als voorzitster van de Raad Lokale Economie", zegt Vertriest. "Ik stond aan de wieg van 'Aalterbon'. Ik was ook de organisator van de jaarbeurs in Aalter. Door als eerste vrouw op de lijst van Open Vld Plus te staan wil ik nog meer kunnen bijdragen aan het Aalters bestuur."





Ook plaats drie is voor een verruimer: David Geens (44) uit Knesselare. Hij was ooit fractieleider voor de GVP in de gemeenteraad van Knesselare. Bovengemeentelijk was hij ooit de man van CD&V, maar na kritiek op de partijtop werd hij uit de partij gezet. Hij wou ook N-VA in Knesselare op de rails zetten, maar nog voor de verkiezingen van 2012 stapte hij uit de politiek. Nu maakt hij zijn comeback bij Open Vld Plus. "Een sterk positief project dat veel aandacht heeft om Knesselare en Ursel op de best mogelijke manier te verbinden aan de nieuwe sterke gemeente Aalter die we nu vormen, krijgt mijn volledig engagement", zegt David Geens.





