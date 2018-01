Lezing Lara Taveirne 19 januari 2018

Davidsfonds Aalter organiseert op zondag 21 januari Toast Literair, met een lezing van auteur en regisseur Lara Taveirne. Om 11 uur in het ontmoetingscentrum Kerkem, Rerum Novarumstraat 24 in Aalter. Kaarten: 7 euro voor leden en houders cultuurkaart, 10 euro voor niet-leden?





Info: 0485/55.58.94 of patrick





maertensaalter@telenet.be. (JSA)