Leraren Academie geven concert

Op vrijdag 19 januari zet de Academie voor Muziek, Woord en Dans haar leraren in de kijker, met een lerarenconcert op het podium van het auditorium in het gemeentehuis. "De Academie wil graag laten horen welk artistiek professionalisme onze leerkrachten te bieden hebben", zegt schepen Martine Bergez (CD&V). "Een aantal leerlingen uit de afdeling Woord staan in voor de presentatie." Het concert start om 20 uur. De toegang is gratis. Kaarten verplicht te reserveren: www.aalter.be/academie. (JSA)