Leerlingen De Beuk ontwerpen zelf didactische keuken Joeri Seymortier

01 maart 2019

17u56 0 Aalter School De Beuk in Aalter heeft een nieuwe didactische keuken, en die is ontworpen en gemaakt door de leerlingen van het derde en vierde jaar.

“Vorig schooljaar kregen wij van een firma een heleboel oude bureaubladen”, zegt directeur Niki Van Compernolle. “De leerkracht Hout kreeg samen met de leerlingen het idee om deze te recycleren, en een hypermoderne didactische keuken te ontwerpen. Dit project past volledig binnen de visie van de school. De leerlingen konden vanuit hun eigen leefwereld en inspiratie vertrekken om tot een mooi resultaat te komen. We zijn heel tevreden dat we met een minimum aan kosten een volledig nieuwe keuken in dienst kunnen nemen.”