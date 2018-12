Laura Muylaert (92) mag trots zijn: vier keer een viergeslacht Joeri Seymortier

27 december 2018

17u00 0 Aalter Laura Muylaert (92) uit woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter heeft tijdens de afgelopen kerstdagen voor een uniek fotomoment gezorgd.

Laura is de stammoeder van maar liefst vier viergeslachten. Het was nooit eerder gelukt om iedereen samen op een foto te krijgen, maar dat lukte op het voorbije kerstfeest wel. “Ons moeder heeft zelf acht kinderen”, klinkt het. “Twee van haar dochters hebben ook elk twee dochters, die op hun beurt ook elk een dochter hebben. Vier keer een viergeslacht is best wel uitzonderlijk. We zijn trots dat we dit nu op foto hebben kunnen vastleggen.”