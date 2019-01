Lachende Wandelaars doen het zondag langs Kraenepoel Joeri Seymortier

24 januari 2019

07u58 0 Aalter WSV De Lachende Wandelaars uit Aalter organiseert op zondag 27 januari een nieuwe Loveldwandeling.

Je kan zondag starten van 8 tot 15 uur, voor een parcours van 6, 12 of 20 kilometer door het Loveldbos en langs de Kraenepoel. Er wordt gewandeld richting Bellem. Starten in het Emmaüsinstituut, Sint-Gerolflaan 20 in Aalter. Deelnemen kost 2 euro. Info: 051/80.90.06.