Laatste keer Rudi Vranckx 24 januari 2018

De Verloren Hoek en Bobaz Aalter halen Rudi Vranckx voor een derde en laatste keer naar Aalter voor een lezing. 'Het gezicht van de oorlog' werd vorig jaar al twee keer in Aalter georganiseerd en was toen in een mum van tijd uitverkocht. Op maandag 29 januari om 19 uur krijgen de Aalternaren een laatste kans in Bobaz in de Boomgaardstraat. De lezing start om 20 uur en kost 18 euro. Vooraf is er een hapje en drankje.





Info bij Dimitri Stofferis op 0479/42.09.56. (JSA)