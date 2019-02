KWB leert je maandag ‘Eerste Hulp’ voor in het gezin Joeri Seymortier

22 februari 2019

10u50 0 Aalter KWB Aalter-centrum organiseert op maandag 25 februari een infoavond ‘EHBO in het gezin’.

Je komt op de infoavond alles te weten over hulp bij kleine ongevalletjes thuis. Afspraak in Villa Snoeck, Stationsstraat 69 in Aalter. Gratis voor leden en 5 euro voor niet-leden van KWB. Inschrijven: 09/375.23.99 of bart.van.den.bossche6@telenet.be.