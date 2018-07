KWB houdt fotozoektocht 11 juli 2018

02u32 0

KWB Lotenhulle-Poeke houdt weer een fotozoektocht, en dat al voor de veertiende keer. De fietstocht van 24 kilometer gaat langs landelijke wegen in Lotenhulle, Poeke, Kanegem en Vinkt. Onderweg moet je foto's herkennen en vragen oplossen. Je kan de fotozoektocht nog rijden tot 19 augustus. De prijsuitreiking heeft plaats op zaterdag 25 augustus in Zaal Avondvreugd in Lotenhulle. Deelnameformulieren kosten 5 euro en zijn te bekomen op de adressen die je ziet op de affiches bij de plaatselijke handelaars. Info: 051/68.92.70. (JSA)