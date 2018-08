Kwarteeuw Aalters Jeugdorkest 23 augustus 2018

Het Aalters Jeugdorkest bestaat 25 jaar en dat wordt op zaterdagavond 25 augustus gevierd in de tuinen van het Kasteel van Poeke, bij Aalter. Kobe Van Herwegen, bekend van Ketnet, praat de avond aan mekaar.





Er wordt een tent voorzien bij slecht weer. Kaarten kosten 15 euro of 8 euro voor studenten. Vip-kaarten met receptie vooraf kosten 30 euro. Het concert start om 20 uur, en nadien wordt een hapje en drankje aangeboden in het kasteel. Kaarten bestellen kan bij de muzikanten en op www.muzikaalter.be. (JSA)