Kunstgrasveld tegen volgende zomer 12 juni 2018

02u51 0 Aalter Het langverwachte kunstgrasveld op de terreinen van KV Eendracht Aalter moet er liggen tegen volgende zomer.

Het project Peetjes Droom van gewezen sterspeler Peter De Poorter zamelt al enkele jaren geld in om in Aalter een kunstgrasveld aan te leggen. De gemeente Aalter koppelt haar wagentje aan de euforie en stapt mee in het verhaal. "Wij gaan als gemeente zelf zorgen voor het nieuwe kunstgrasveld op het A-terrein", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). "De voorbereiding van het dossier is zo goed als rond. De uitvoering volgt na het volgend voetbalseizoen, dus in het late voorjaar van 2019. Tegen het voetbalseizoen van 2019-2020 ligt het kunstgrasveld er. Aalter gaat zo'n 500.000 tot 600.000 euro investeren. De opbrengst van de actie Peetjes Droom zal dan gebruikt worden om het B-terrein te verbeteren. Daar komt geen kunstgrasveld, maar zullen andere verbeteringswerken uitgevoerd worden."





Peter De Poorter reageert enthousiast: "Blij dat mijn droom zo snel werkelijkheid wordt!" (JSA)