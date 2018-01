Kunstgrasveld dankzij 'Peetjes Droom' NA ACTIE VAN DRIE JAAR KRIJGT PETER DE POORTER GEMEENTE AAN ZIJN KANT JOERI SEYMORTIER

26 januari 2018

02u50 0 Aalter Gewezen stervoetballer Peter De Poorter (42) uit Aalter ziet zijn droom werkelijkheid worden. Drie jaar geleden startte hij de actie 'Peetjes Droom' op, om een kunstgrasveld te leggen op een van de terreinen van KV Eendracht Aalter. Hij heeft nu een akkoord op zak met de gemeente Aalter, dat het kunstgrasveld er in het voorjaar van volgend jaar komt.

De meeste dromen zijn dan toch niet altijd bedrog. Heel wat mensen verklaarden Peter De Poorter in april 2015 half gek toen hij Peetjes Droom startte, en zo 350.000 euro wilde inzamelen om een kunstgrasveld aan te leggen op een van de terreinen van het voetbalcomplex in de Lindestraat in Aalter. Er werd op heel wat manieren geld ingezameld, onder andere door een groot scherm te plaatsen tijdens het voorbije EK voetbal. De teller van Peetjes Droom staat nu al op meer dan 100.000 euro, maar de gemeente springt nu mee op de kar.





"Het kunstgrasveld op een van de terreinen van ons voetbalcomplex in Aalter komt er", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). "In eerste instantie omdat de behoefte er echt wel is. Maar ook omdat we de voorbije drie jaar gevoeld hebben dat er enorm veel steun is bij de doorsnee Aalternaar. Dat is belangrijk. Wij krijgen als gemeente heel veel vragen en kunnen natuurlijk niet overal ja op zeggen. Maar als je ziet dat iemand zich daar jarenlang zo voor inzet en zowat de hele Aalterse bevolking achter zich krijgt, dan springen wij als gemeente graag mee op de kar", zegt De Crem.





Half miljoen euro

Alles is ondertussen al een pak duurder geworden, waardoor de gemeente Aalter moet rekenen op een half miljoen euro om het kunstgrasveld aan te leggen. De nieuwigheid moet er liggen tegen de start van het voetbalseizoen 2019-2020. Het is het gemeentebestuur van Aalter dat het dossier zal trekken en realiseren. Hoe de financiële inbreng van Peetjes Droom geregeld wordt, moet nog bekeken worden.





"Ik ben heel blij dat er nu een akkoord is met de gemeente", zegt Peter De Poorter. "Ik heb zelf altijd bij Aalter gevoetbald en heb meer dan 600 wedstrijden gespeeld voor de eerste ploeg. Het terrein ligt slecht en is vaak meer modder dan gras. Toen ik zelf een punt zette achter mijn voetbalcarrière, ben ik met 'Peetjes Droom' gestart. Omdat het mijn droom is dat de jonge voetballertjes ook kunnen dromen van een voetbalcarrière en hun talenten optimaal zouden kunnen ontplooien, vind ik het belangrijk dat ze kunnen trainen op een perfect veld. En dat gaan we realiseren met ons kunstgrasveld. Ik ben blij met alles wat we voorbije jaren met een hele ploeg gerealiseerd hebben."





Meer investeringen

De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is maar één van de vele investeringen die Aalter dit en volgend jaar zal doen in het voetbal.





Nog in Aalter wordt de kantine gestript en vernieuwd en komt er ook nieuw sanitair. Maria-Aalter krijgt een volledig nieuwe voetbalinfrastructuur. En in Lotenhulle gaat de gemeente het dak van de kantine vernieuwen.