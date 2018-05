Kunstencentrum rijst als paddenstoel uit de grond 14 mei 2018

02u27 0 Aalter De bouw van het nieuwe Kunstencentrum in de stationsbuurt van Aalter gaat plots razendsnel. De ruwbouw moet deze maand nog winddicht zijn. De opening is voor september volgend jaar.

De voorbije maanden werd vooral in en onder de grond gewerkt, maar plots krijgt het nieuwe Kunstencentrum van Aalter echt vorm. De eerste verdieping van de nieuwbouw staat er en de glaspartijen aan de straatkant trekken meteen de aandacht. "Het gaat nu inderdaad snel", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Tegen het einde van de maand moet de verdieping van het Kunstencentrum wind- en waterdicht zijn. We hebben van de projectontwikkelaar een cascogebouw gekocht, dus binnen enkele weken kan dat al opgeleverd worden."





Met die oplevering kan het Kunstencentrum nog niet openen. Er wordt nog een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de inrichting van de betonnen bunker. "Ook dat heeft nog wat tijd nodig", zegt burgemeester Hoste. "Ondertussen bouwt de ontwikkelaar ook nog verder aan de drie verdiepingen boven het Kunstencentrum, waar onder andere seniorenflats zullen komen. We plannen de opening van ons Kunstencentrum tegen september volgend jaar, voor de start van het nieuwe schooljaar."





Het Kunstencentrum moet de nieuwe stek worden voor de bibliotheek, de Academie en heel wat verenigingen van Aalter en Knesselare. De kostprijs loopt op tot twaalf miljoen euro, en dat leverde al bakken kritiek van de oppositie op. (JSA)