Kunstenaars gaan brainstormen 20 februari 2018

De gemeente Aalter organiseert op woensdag 21 februari een inspiratieavond voor het evenement Kunst-Zinnig-Aalter. Van 27 april tot en met 6 mei zal een tentoonstelling georganiseerd worden met enkel Aalters talent. Op woensdag 21 februari om 19 uur is er een infomoment in Villa Snoeck, Stationsstraat 69 in Aalter. Info: cultuurtoerisme@aalter.be. (JSA)