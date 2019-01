KSA Aalter plant zaterdag nieuw bos aan lokalen De Sjelter Joeri Seymortier

31 januari 2019

13u40 0 Aalter De leden van KSA Aalter gaan zaterdag een nieuw bos aanplanten, op de terreinen aan hun lokalen De Sjelter.

KSA Aalter heeft 280 leden en wil het terrein voor hen groener en avontuurlijker maken. “Met de aanleg van het bos, maakt KSA Aalter het terrein een stuk avontuurlijker om te ravotten, kampen te bouwen of toffe bosspelen te doen”, zegt Matthias Schoonaert van KSA. “Maar de leden van KSA Aalter moeten niet wachten tot dat het bos volgroeid is om te spelen in het nieuwe bos. De aanleg van het bos nu zaterdag is verwerkt in een groot spel, waarbij alle leden betrokken worden. We starten zaterdag om 14 uur. Om de boomplantactie af te sluiten, komt de nieuwe schepen Mathias Van de Walle rond 16.30 uur de laatste boom planten. Daarna is iedereen welkom op De Sjelter om het eindresultaat te aanschouwen.”