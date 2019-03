Kruispunt Standaard Boekhandel binnen ruim twee weken (deels) open Joeri Seymortier

22 maart 2019

11u40 0 Aalter Het kruispunt aan de Standaard Boekhandel in het centrum van Aalter, kan binnen twee of maximum drie weken opengesteld worden voor verkeer.

De aannemer heeft het kruispunt van de Stationsstraat met de Boomgaard aangelegd, maar het nieuwe resultaat moet nu nog enkele weken uitdrogen. “Het kruispunt aan de Standaard Boekhandel zal binnen twee of maximum drie weken gedeeltelijk open gaan”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het zal voorlopig enkel mogelijk zijn voor afslaand verkeer richting station. Naar het smalle deel van de Stationsstraat zal je nog niet kunnen.”

Wanneer het kruispunt aan de boekhandel deels open gaat, zal de verkeerssituatie in het centrum al een stuk beter worden. “Nu rijdt het verkeer zich nog vast op het einde van de Boomgaardstraat. Maar dan zal je over de vernieuwde Boomgaard kunnen doorrijden, en zo de Stationsstraat inslaan. Er komt dus weer meer circulatie in ons centrum”, zegt de burgemeester.

Op 1 april wordt dan wel gestart met de opbraak van de Lostraat, tussen de Markt en Veilige Have. Tegen dan moet de Bellemstraat afgewerkt zijn, zodat het verkeer vanuit de Brouwerijstraat dan over de Markt zo weer de Bellemstraat in kan rijden.