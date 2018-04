Kruispunt maand dicht 05 april 2018

Er wordt gewerkt in de straat Schoonberg in Aalter. Daardoor is het kruispunt van de Sterrewijk met Wageweg nog tot maandag 30 april afgesloten voor alle verkeer. Andere kruispunten in de buurt blijven wel open. Je kan rijden via het kruispunt van Schoonberg met Bollebekstraat en de Sterrewijk, en ook via het kruispunt Sterrewijk met Eendekooi. Info: wegen@aalter.be. (JSA)