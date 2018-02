Kristien Hemmerechts vertelt dorpsverhaal 16 februari 2018

02u46 0

Davidsfonds Bellem, Davidsfonds Aalter en Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete Aalter organiseren op zaterdag 17 februari 'Brave New Maria: De eerste Belgische 'hollywood wife' kwam uit Bellem'. Zij was de vrouw van schrijver AL Huxley, naar wie nu in Bellem nog een straat genoemd is. Met Kristien Hemmerechts, Bart Maris en Sylvie De Pauw. Het verhaal van Maria wordt verteld met woord en muziek. Om 20 uur in de parochiekerk van Bellem. Kaarten: bart.baudewyn@telenet.be of 051/68.63.11.





(JSA)