Knesselare krijgt extra stem in gemeenteraad Aalter: Linde Van Wonterghem vervangt Sarah Verniers Joeri Seymortier

06 februari 2019

09u57 0 Aalter Vijf weken na de start van de nieuwe gemeenteraad in fusiegemeente Aalter, voert Groen een wissel door. Linde Van Wonterghem (20) vervangt Sarah Verniers.

Met de wissel krijgt Knesselare een extra stem in de gemeenteraad. Groen had maar één raadslid uit Knesselare, en dat worden er nu twee. Sarah Verniers kiest er voor om in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst te zetelen, het vroegere OCMW.

Linde Van Wonterghem wordt meteen het jongste gemeenteraadslid in Aalter en zal maandag de eed afleggen. Voor veel inwoners van Knesselare is Linde geen nieuw gezicht. Haar vader Peter Van Wonterghem, was al gemeenteraadslid in Knesselare. Linde is studente Webdesign aan Howest. “Politiek is mij met de paplepel ingegeven. De natuur koesteren en gezonde en ecologische keuzes maken is voor mij vanzelfsprekend”, zegt Linde.